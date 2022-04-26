Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Генсек ООН: Путін згоден на участь ООН та Червоного Хреста в евакуації з "Азовсталі"

Альона Мазуренко Вівторок, 26 квітня 2022, 22:04
Генсек ООН: Путін згоден на участь ООН та Червоного Хреста в евакуації з Азовсталі
фото: Twitter офісу генсека ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш повідомив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про евакуацію мирних жителів із заводу "Азовсталь" у Маріуполі за участі ООН та МКЧХ.

Джерело: офіс генсека ООН

Дослівно: "Президент (Путін – ред.) дав принципову згоду на участь ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста в евакуації мирних жителів із заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Реклама:

Подальші обговорення будуть проведені з управлінням ООН з координації гуманітарних питань та міноборони Росії".

Деталі: Водночас, у повідомленні не уточнили йдеться про евакуацію на підконтрольну Україні територію чи депортацію в Росію або ж до сепаратистських "ДНР" та "ЛНР".

Генсек ООН під час зустрічі заявив Путіну, що ситуація із створенням гуманітарних коридорів не вирішується.

ВІДЕО ДНЯ

Путін відповів йому, що нібито гумкоридори "працюють".

Можливо президент РФ мав на увазі депортацію українців на територію РФ.

Крім того, українська сторона повідомляла про фільтраційний табір для українців та подальшу незаконну депортацію до різних куточків РФ.

За оцінками правозахисників, росіяни депортували півмільйона українців, серед них багато дітей.

Коридори з Маріуполя на підконтрольну Україні територію обстрілюють чи не пропускають.

Також у розмові з генсеком ООН Путін заявив, що російська сторона перебуває нібито у контакті з тими, хто перебуває на "Азовсталі".

Передісторія: 

  • Президент країни окупантів заявив, що чув від української сторони про те, що на "Азовсталі" є цивільні і заявив, що українські військові мають їх "випустити".
  • Зазначимо, що українські військові не утримують людей на "Азовсталі" та допомагають їм із продуктами.
  • Водночас, сотні цивільних не можуть покинути завод через постійні обстріли окупантів.
  • На кількох відео українські захисники та цивільні, серед яких жінки та діти, закликали РФ дотримуватися режиму тиші і дозволити людям залишити притулок, щоб перебратися на територію, контрольовану Україною, або третьою державою.
  • Крім того, українські бійці згодні залишити "Азовсталь", але лише на територію третьої держави. Також вони зазначають, що не мають наміру складати свою зброю, оскільки не мають довіри до росіян, які неодноразово порушували домовленості.

Теми: МаріупольевакуаціяАзов ООН
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Маріуполь
500 днів у полоні: на Майдані провели акцію на підтримку оборонців Маріуполя
Андрющенко: У Маріуполі спрацювала ППО
Окупанти планують завезти в захоплений Маріуполь 300 тисяч росіян – ЦНС
Останні новини
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
Усі новини...
Реклама: