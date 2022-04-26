Генсек ООН: Путін згоден на участь ООН та Червоного Хреста в евакуації з "Азовсталі"

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш повідомив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про евакуацію мирних жителів із заводу "Азовсталь" у Маріуполі за участі ООН та МКЧХ.

Джерело: офіс генсека ООН

Дослівно: "Президент (Путін – ред.) дав принципову згоду на участь ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста в евакуації мирних жителів із заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Подальші обговорення будуть проведені з управлінням ООН з координації гуманітарних питань та міноборони Росії".

Деталі: Водночас, у повідомленні не уточнили йдеться про евакуацію на підконтрольну Україні територію чи депортацію в Росію або ж до сепаратистських "ДНР" та "ЛНР".

Генсек ООН під час зустрічі заявив Путіну, що ситуація із створенням гуманітарних коридорів не вирішується.

Путін відповів йому, що нібито гумкоридори "працюють".

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Можливо президент РФ мав на увазі депортацію українців на територію РФ.

Крім того, українська сторона повідомляла про фільтраційний табір для українців та подальшу незаконну депортацію до різних куточків РФ.

За оцінками правозахисників, росіяни депортували півмільйона українців, серед них багато дітей.

Коридори з Маріуполя на підконтрольну Україні територію обстрілюють чи не пропускають.

Також у розмові з генсеком ООН Путін заявив, що російська сторона перебуває нібито у контакті з тими, хто перебуває на "Азовсталі".

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