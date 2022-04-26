Генсек ООН: Путин согласен на участие ООН и Красного Креста в эвакуации из "Азовстали"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным об эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь" в Мариуполе с участием ООН и МККК.

Источник: офис генсека ООН

Дословно: "Президент (Путин - ред.) дал принципиальное согласие на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь" в Мариуполе.

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Последующие обсуждения будут проведены с управлением ООН по координации гуманитарных вопросов и минобороны России".

Детали: В то же время, в сообщении не уточнили речь идет об эвакуации на подконтрольную Украине территорию или депортацию в Россию или же в сепаратистские "ДНР" и "ЛНР".

Генсек ООН заявил Путину, что ситуация с созданием гуманитарных коридоров не решается.

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Путин ответил генсеку, что якобы гумкоридоры "работают".

Возможно, президент РФ имел в виду депортацию украинцев на территорию РФ.

Кроме того, украинская сторона сообщала о фильтрационном лагере для украинцев и дальнейшую незаконную депортацию в разные уголки РФ.

По оценкам украинских правозащитников, россияне депортировали полмиллиона украинцев. Многие из них дети.

Коридоры с Мариуполя на подконтрольную Украине территорию обстреливают или не пропускают.

Также в разговоре з генсеком ООН Путин заявил, что российская сторона находится в контакте с теми, кто находится на "Азовстали".

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