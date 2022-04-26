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Генсек ООН: Путин согласен на участие ООН и Красного Креста в эвакуации из "Азовстали"

Мазуренко Алена Вторник, 26 апреля 2022, 22:04
фото: Twitter офиса генсека ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным об эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь" в Мариуполе с участием ООН и МККК.

Источник: офис генсека ООН

Дословно: "Президент (Путин - ред.) дал принципиальное согласие на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Последующие обсуждения будут проведены с управлением ООН по координации гуманитарных вопросов и минобороны России".

Детали: В то же время, в сообщении не уточнили речь идет об эвакуации на подконтрольную Украине территорию или депортацию в Россию или же в сепаратистские "ДНР" и "ЛНР".

Генсек ООН заявил Путину, что ситуация с созданием гуманитарных коридоров не решается.

Путин ответил генсеку, что якобы гумкоридоры "работают".

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Возможно, президент РФ имел в виду депортацию украинцев на территорию РФ.

Кроме того, украинская сторона сообщала о фильтрационном лагере для украинцев и дальнейшую незаконную депортацию в разные уголки РФ.

По оценкам украинских правозащитников, россияне депортировали полмиллиона украинцев. Многие из них дети.

Коридоры с Мариуполя на подконтрольную Украине территорию обстреливают или не пропускают.

Также в разговоре з генсеком ООН Путин заявил, что российская сторона находится в контакте с теми, кто находится на "Азовстали".

Предыстория:

  • Президент страны оккупантов заявил, что слышал от украинской стороны о том, что на "Азовстали" есть гражданские, но тогда он заявил, что украинские военные должны их выпустить.
  • Отметим, что украинские военные не удерживают людей на "Азовстали" и помогают им с продуктами. 
  • В то же время сотни гражданских не могут покинуть завод из-за постоянных обстрелов оккупантов.
  • В нескольких видео украинские защитники и граджанские, среди которых женщины и дети, призывали РФ придерживаться режима тишины и позволить людям покинуть убежище, чтобы перебраться на территорию, контролируемую Украиной, или третьим государством.
  • Кроме того, украинские бойцы согласны покинуть "Азовсталь", но только на территорию третьего государства. Также они отмечают, то не намерены сдавать свое оружие, поскольку не имеют доверия к россиянам, которые неоднократно нарушали договоренности.

Темы: МариупольэвакуацияАзовООН
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