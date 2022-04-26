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Ми захистимо нашу економіку – прем'єр Польщі відповів на газовий шантаж РФ

"Європейська правда"Вівторок, 26 квітня 2022, 22:34

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький впевнений, що Польща здатна вже зараз повністю замінити російський газ.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Onet.pl, таку заяву прем’єр Польщі зробив у Берліні під час зустрічі із канцлером Олафом Шольцом.   

Моравецький підтвердив блокування Росією постачання газу до Польщі через відмову Варшави платити за газ у рублях.

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"Так, я підтверджую, що такі погрози нам надходили від Російської Федерації, від Газпрому. Вони пов'язані із способом оплати - Польща дотримується контрактних домовленостей і, можливо, Росія спробує таким чином покарати нас",- зазначив Моравецький.

Втім, він зазначає, що "Польща готувалася до диверсифікації газу та отримання газу з різних напрямків, і ще до запуску Балтійського газопроводу ми зможемо захистити нашу економіку, захистити домогосподарства, людей та поляків від такого драматичного кроку Росії".

"Нагадаю, що у нас є інтерконектори до Німеччини та Чехії, а також наш газовий термінал у Свіноуйсьце, який може приймати ще більші обсяги скрапленого газу", – додав польський прем'єр.

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Питання газового шантажу РФ також прокоментував уповноважений уряду Польщі з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Пьотр Наїмський.

Він запевнив,  що "всі наявні споживачі газу в Польщі отримають цю сировину на тому рівні, на якому вони її отримували досі".

"Усі наші потреби в газі можна задовольнити з інших напрямків…Ми планували припинити постачання з Росії наприкінці грудня цього року, оскільки довгостроковий Ямальський контракт завершують, проте росіяни прискорюють розрив",- резюмує він.

Нагадаємо, напередодні польські ЗМІ повідомили, що Росія припинила постачання газу до Польщі. 

Причиною припинення постачання газу може бути питання розрахунків, оскільки кілька тижнів тому Путін підписав указ, яким зобов’язує іноземних підрядників "Газпрому" з 1 квітня розраховуватись за російський газ у рублях. Країни ЄС, зокрема Польща, не погодилися на це.

Теми: ПольщаРосіягаз
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