Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Мы защитим нашу экономику – премьер Польши ответил на газовый шантаж РФ

"Европейская правда"Вторник, 26 апреля 2022, 22:34

Премьер-министр Матеуш Моравецкий уверен, что Польша уже сейчас способна полностью заменить российский газ.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl, такое заявление премьер Польши сделал в Берлине во время встречи с канцлером Олафом Шольцом.

Моравецкий подтвердил блокировку Россией поставок газа в Польшу из-за отказа Варшавы платить за газ в рублях.

Реклама:

"Да, я подтверждаю, что такие угрозы нам поступали от Российской Федерации, от Газпрома. Они связаны со способом оплаты - Польша придерживается контрактных договоренностей и, возможно, Россия попытается таким образом наказать нас", - отметил Моравецкий.

Впрочем, он отмечает, что "Польша готовилась к диверсификации газа и получению газа по разным направлениям и еще до запуска Балтийского газопровода мы сможем защитить нашу экономику, защитить домохозяйства, людей и поляков от такого драматического шага России".

"Напомню, что у нас есть интерконнекторы в Германию и Чехию, а также наш газовый терминал в Свиноуйсце, который может принимать еще большие объемы сжиженного газа", - добавил польский премьер.

ВИДЕО ДНЯ

Вопрос газового шантажа РФ также прокомментировал уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский.

Он заверил, что "все существующие потребители газа в Польше получат это сырье на том уровне, на котором они его получали до сих пор".

"Все наши потребности в газе можно удовлетворить по другим направлениям... Мы планировали прекратить поставки из России в конце декабря этого года, поскольку долгосрочный Ямальский контракт завершают, однако россияне ускоряют разрыв", - резюмирует он.

Напомним, накануне польские СМИ сообщили, что Россия прекратила поставки газа в Польшу.

Причиной прекращения поставки газа может стать вопрос расчетов, поскольку несколько недель назад Путин подписал указ, которым обязывает иностранных подрядчиков "Газпрома" с 1 апреля рассчитываться за российский газ в рублях. Страны ЕС, в частности, Польша, не согласились на это.

Темы: ПольшаРосcиягаз
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Польша
Сейм Польши утвердил состав скандальной комиссии по расследованию влияния РФ
В Польше будут производить детали для F-16
В Польше рассказали о поисках разведки РФ желающих работать против Варшавы
Последние новости
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
Все новости...
Реклама: