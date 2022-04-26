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Зеленський про амбітні плани Кремля пошматувати Європу: "Вільний світ має право на самозахист"

Альона Мазуренко Вівторок, 26 квітня 2022, 22:41
Зеленський про амбітні плани Кремля пошматувати Європу: Вільний світ має право на самозахист
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО ОП

Президент Володимир Зеленський відреагував на зустріч міністрів оборони держав-партнерів України. За його словами, вільний світ має право на самозахист, тому допомоги Україні буде ще більше.

Джерело: відеозвернення президента

Пряма мова: "У Німеччині відбулась важлива зустріч на рівні міністрів оборони держав-партнерів України. Ключове питання – посилення захисту всієї Європи від агресивних амбіцій Росії.

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У вільному світі вже майже не залишилось тих, хто не розумів би, що війна Росії проти України – це лише початок.

Фінальною метою керівництва Росії є не просто захоплення території України, а розшматування усього центру і сходу Європи та глобальний удар по демократії.

Тож вільний світ має право на самозахист. І саме тому буде допомагати Україні ще більше".

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Теми: ЗеленськийУкраїнавійнаЄвропа
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