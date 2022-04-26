Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский об амбициозных планах Кремля расчленить Европу: "Свободный мир имеет право на самозащиту"

Мазуренко Алена Вторник, 26 апреля 2022, 22:41
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО ОП

Президент Владимир Зеленский отреагировал на встречу министров обороны государств-партнеров Украины. По его словам, свободный мир имеет право на самозащиту, поэтому помощи Украине будет еще больше.

Источник: видеообращение президента

Прямая речь: "В Германии состоялась важная встреча на уровне министров обороны государств-партнеров Украины. Ключевой вопрос – усиление защиты всей Европы от агрессивных амбиций России".

В свободном мире уже почти не осталось тех, кто бы не понимал, что война России против Украины – это только начало.

Финальной целью руководства России является не просто захват территории Украины, а растерзание всего центра и востока Европы и глобальный удар по демократии.

Так что свободный мир имеет право на самозащиту. И именно поэтому будет помогать Украине еще больше".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЗеленскийУкраинавойнаЕвропа
Главное сегодня

В России заявили, что вывезли из Украины уже более миллиона человек

Зеленский присвоил командующему Объединенных сил звание Героя Украины

В ОП прогнозируют усиление "демилитаризации" приграничных районов РФ

В мае россияне готовят "референдумы" об аннексии Донбасса – росСМИ

Терехов пообещал избавиться в Харькове от всех российских названий после войны

Путин угрожает "молниеносными ударами" тем, кто захочет вмешаться в войну

Все новости...
Зеленский
Мир должен контролировать атомные объекты и ядерные технологии РФ – Зеленский
В годовщину Чернобыля РФ запустила три ракеты над тремя АЭС – Зеленский
Украинские защитники деоккупировали 931 населенный пункт – Зеленский
Последние новости
00:05
В Одессе над морем сбили вражеский беспилотник
00:05
фотоЗенитные ракетные войска ВСУ сбили восемь воздушных целей РФ
23:54
Россию исключили из Всемирной туристической организации
23:48
Оккупированный Россией Херсон: в городе прогремели взрывы, росТВ отключилось
23:47
Германия выделит еще 20 миллионов евро на культурную поддержку Украины
23:25
фотоКиевщина: в деоккупированном селе трактор наехал на российскую мину
23:20
Не понимали опасности и последствий: работник ЧАЭС рассказал о россиянах, державших персонал в плену
23:13
На юге России готовят бомбоубежища
23:04
США расширили обмен разведданными с Украиной – СМИ
22:54
Россияне обстреливают Сумскую область: более 50 прилетов за полчаса
Все новости...