Зеленский об амбициозных планах Кремля расчленить Европу: "Свободный мир имеет право на самозащиту"
Президент Владимир Зеленский отреагировал на встречу министров обороны государств-партнеров Украины. По его словам, свободный мир имеет право на самозащиту, поэтому помощи Украине будет еще больше.
Источник: видеообращение президента
Прямая речь: "В Германии состоялась важная встреча на уровне министров обороны государств-партнеров Украины. Ключевой вопрос – усиление защиты всей Европы от агрессивных амбиций России".
В свободном мире уже почти не осталось тех, кто бы не понимал, что война России против Украины – это только начало.
Финальной целью руководства России является не просто захват территории Украины, а растерзание всего центра и востока Европы и глобальный удар по демократии.
Так что свободный мир имеет право на самозащиту. И именно поэтому будет помогать Украине еще больше".