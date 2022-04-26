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Зеленский об амбициозных планах Кремля расчленить Европу: "Свободный мир имеет право на самозащиту"

Алена МазуренкоВторник, 26 апреля 2022, 22:41
Зеленский об амбициозных планах Кремля расчленить Европу: Свободный мир имеет право на самозащиту
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО ОП

Президент Владимир Зеленский отреагировал на встречу министров обороны государств-партнеров Украины. По его словам, свободный мир имеет право на самозащиту, поэтому помощи Украине будет еще больше.

Источник: видеообращение президента

Прямая речь: "В Германии состоялась важная встреча на уровне министров обороны государств-партнеров Украины. Ключевой вопрос – усиление защиты всей Европы от агрессивных амбиций России".

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В свободном мире уже почти не осталось тех, кто бы не понимал, что война России против Украины – это только начало.

Финальной целью руководства России является не просто захват территории Украины, а растерзание всего центра и востока Европы и глобальный удар по демократии.

Так что свободный мир имеет право на самозащиту. И именно поэтому будет помогать Украине еще больше".

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Темы: ЗеленскийУкраинавойнаЕвропа
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