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Нідерланди припинили видачу віз росіянам

"Європейська правда"Вівторок, 26 квітня 2022, 23:06

Громадяни Росії з середи більше не можуть подавати документи на нідерландську візу в посольстві Нідерландів у Москві.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання NL Times.

Як зазначили в МЗС Нідерландів, це не каральний захід, а наслідок рішення російського уряду вислати з країни 15 нідерландських дипломатів.

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Як наслідок, дипломатів залишилося занадто мало, щоб керувати консульським відділом посольства на повну потужність. Тому короткострокові візи більше не можуть видаватися. Винятки можливі з серйозних гуманітарних міркувань. Наприклад, якщо хтось повинен виїхати з країни з політичних причин.

За даними прессекретаря МЗС, в середньому 150 росіян щотижня звертаються за візою для короткочасного перебування в Нідерландах. Невідомо, скільки часу буде діяти цей захід. Незважаючи на те, що консульський відділ працює з обмеженими можливостями, посольство все ще відкрите для оформлення інтеграційних документів та інших питань.

Висилка нідерландських дипломатів була заходом у відповідь після того, як Нідерланди вказали на двері 17 російським дипломатам наприкінці березня.

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За даними уряду Нідерландів, вони таємно діяли як офіцери розвідки. Кабмін вирішив видворити дипломатів, оскільки угруповання становило загрозу національній безпеці.

Теми: РосіявізиНідерланди
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