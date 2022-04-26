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Нидерланды прекратили выдачу виз россиянам

"Европейская правда"Вторник, 26 апреля 2022, 23:06

Граждане России больше не могут подавать документы на нидерландскую визу в посольстве Нидерландов в Москве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание NL Times.

Как отметили в МИД Нидерландов, это не карательная мера, а следствие решения российского правительства выслать из страны 15 нидерландских дипломатов.

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В результате дипломатов осталось слишком мало, чтобы руководить консульским отделом посольства на полную мощность. Поэтому краткосрочные визы больше не могут выдаваться. Исключения возможны по серьезным гуманитарным соображениям. К примеру, если кто-то должен уехать из страны по политическим причинам.

По данным пресс-секретаря МИД, в среднем 150 россиян еженедельно обращаются за визой для кратковременного пребывания в Нидерландах. Неизвестно, сколько времени будет действовать эта мера.

Несмотря на то, что консульский отдел работает с ограниченными возможностями, посольство все еще открыто для оформления интеграционных документов и других вопросов.

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Высылка нидерландских дипломатов была ответной мерой после того, как Нидерланды указали на двери 17 российским дипломатам в конце марта. По данным правительства Нидерландов, они тайно действовали как офицеры разведки. Кабмин решил выдворить дипломатов, поскольку группировка представляла угрозу национальной безопасности.

Темы: РосcиявизыНидерланды
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