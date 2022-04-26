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На Херсонщині знищили склад з боєприпасами й багатьох ворогів – Вілкул

Катерина ТищенкоВівторок, 26 квітня 2022, 23:13
ілюстративне фото Радіо Свобода

На Херсонщині ЗСУ знищили склад із боєприпасами та велику кількість особового складу ворога, також в одному з бойових зіткнень українські бійці взяли в полон "дуже балакучих" російських військових.

Джерело: начальник військової адміністрації Кривого Рогу Дніпропетровської області Олександр Вілкул у Telegram

Дослівно: "У районі Великої Олександрівки Херсонської області ЗСУ знищили склад із боєприпасами і велику кількість особового складу ворога – це понад 70 людей. Орки зазнають втрат і в інших місцях".

"В одному з бойових зіткнень взято в полон троє військовослужбовців РФ, які виявилися дуже уважними і дуже балакучими. Ми маємо додаткову інформацію щодо супротивника".

Деталі: За словами Вілкула, ситуація у Кривому Розі та Криворізькому регіоні стабільна і перебуває під контролем ЗСУ та військової адміністрації.

Обстановка на лінії зіткнення, за 50 км від Кривого Рогу на Херсонщині, залишається напруженою, але ЗСУ проводять успішні операції.

Триває обстріл з РСЗВ та інших видів озброєнь. У вівторок велися обстріли в районі населених пунктів Новодмитрівки, Білої Криниці, Миколаївки, Малої Шестерні, Трудолюбівки, Осокорівки. Серед мирних мешканців є поранений.

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Над Дніпропетровщиною українські військові збили ворожу ракету. Уламки впали в полі, ніхто не постраждав.

Теми: Дніпропетровська областьХерсонська областьКривий Рігвійна
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