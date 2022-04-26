В Херсонской области уничтожили склад с боеприпасами и многих врагов – Вилкул

В Херсонской области ВСУ уничтожили склад с боеприпасами и большое количество личного состава врага, также в одном из боестолкновений украинские бойцы взяли в плен "очень разговорчивых" российских военных.

Источник: начальник военной администрации Кривого Рога Днепропетровской области Александр Вилкул в Telegram

Дословно: "В районе Большой Александровки Херсонской области ВСУ уничтожили склад с боеприпасами и большое количество личного состава врага – это более 70 человек. Орки несут потери и в других местах".

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"В одном из боестолкновений взято в плен трое военнослужащих РФ, которые оказались очень внимательными и очень разговорчивыми. Мы имеем дополнительную информацию по противнику".

Детали: По словам Вилкула, ситуация в Кривом Роге и Криворожском регионе стабильная и находится под контролем ВСУ и военной администрации.

Обстановка на линии соприкосновения, в 50 км от Кривого рога в Херсонской области, остается напряженной, но ВСУ проводят успешные операции.

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Продолжаются обстрелы из РСЗО и других видов вооружений. Во вторник велись обстрелы в районе населенных пунктов Новодмитровки, Белой Криницы, Николаевки, Малой Шестерни, Трудолюбовки, Осокоровки. Среди мирных жителей есть раненый.

Над Днепропетровщиной украинские военные сбили вражескую ракету. Обломки упали в поле, никто не пострадал.