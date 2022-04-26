Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росію позбавили права приймати Чемпіонат світу з хокею 2023

Світлана КізіловаВівторок, 26 квітня 2022, 23:48

Міжнародна федерація хокею (IIHF) відібрала у РФ право на проведення чемпіонату світу-2023.

Джерело: повідомлення IIHFДеталі: Рішення про відкликання права на проведення чемпіонату прийнято з міркувань безпеки всіх гравців, офіційних осіб, представників ЗМІ та вболівальників.

Рішення про скасування змагань було прийнято під час останнього засідання Ради IIHF, яке відбулося у вівторок, 26 квітня, у швейцарському Цюріху.

Реклама:

Турнір мав відбутися в Санкт-Петербурзі, Росія, з 5 по 21 травня 2023 року. Альтернативне місце проведення чемпіонату світу буде визначено й підтверджено під час щорічного конгресу федерації 2022 року в Тампере, Фінляндія.

Рада Міжнародної федерації хокею висловила суттєву стурбованість щодо безпечної свободи пересування гравців та посадових осіб до РФ та всередині цієї країни.

Новому господар чемпіонату матиме достатньо часу для підготовки, додали у IIHF.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: спортРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
спорт
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Магучіх вперше стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту
Усик переміг Дюбуа нокаутом і відстояв чемпіонські титули
Останні новини
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
Усі новини...
Реклама: