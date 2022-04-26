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Росію позбавили права приймати Чемпіонат світу з хокею 2023

Світлана КізіловаВівторок, 26 квітня 2022, 23:48

Міжнародна федерація хокею (IIHF) відібрала у РФ право на проведення чемпіонату світу-2023.

Джерело: повідомлення IIHFДеталі: Рішення про відкликання права на проведення чемпіонату прийнято з міркувань безпеки всіх гравців, офіційних осіб, представників ЗМІ та вболівальників.

Рішення про скасування змагань було прийнято під час останнього засідання Ради IIHF, яке відбулося у вівторок, 26 квітня, у швейцарському Цюріху.

Турнір мав відбутися в Санкт-Петербурзі, Росія, з 5 по 21 травня 2023 року. Альтернативне місце проведення чемпіонату світу буде визначено й підтверджено під час щорічного конгресу федерації 2022 року в Тампере, Фінляндія.

Рада Міжнародної федерації хокею висловила суттєву стурбованість щодо безпечної свободи пересування гравців та посадових осіб до РФ та всередині цієї країни.

Новому господар чемпіонату матиме достатньо часу для підготовки, додали у IIHF.

Теми: спортРосія
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