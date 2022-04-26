Россию лишили права принимать Чемпионат мира по хоккею 2023

Международная федерация хоккея (IIHF) отобрала у РФ право на проведение чемпионата мира-2023.

Источник: сообщение IIHF

Детали: Решение об отзыве права на проведение чемпионата принято из соображений безопасности всех игроков, официальных лиц, представителей СМИ и болельщиков.

Решение было принято во время последнего заседания Совета IIHF, состоявшегося во вторник, 26 апреля, в швейцарском Цюрихе. Турнир должен был состояться в Санкт-Петербурге, Россия, с 5 по 21 мая 2023 года.

Альтернативное место проведения чемпионата мира будет определено и подтверждено во время ежегодного конгресса федерации 2022 года в Тампере, Финляндия.

Совет Международной федерации хоккея выразил существенную обеспокоенность безопасной свободой передвижения игроков и должностных лиц в РФ и внутри этой страны.

У нового хозяина чемпионата будет достаточно времени для подготовки, добавили в IIHF.