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Аргумент на користь газового ембарго – прем’єр Чехії про демарш РФ

"Європейська правда"Середа, 27 квітня 2022, 00:12

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала вважає дії РФ по припинення газу в ЄС порушенням договорів та аргументом на користь енергетичного ембарго.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Фіала пише на своїй сторінці у twitter.

"Російська Федерація вирішила припинити поставки газу до Польщі. Таким чином Росія загострює ситуацію і порушує діючі договори. Це ще один доказ того, що ми повинні поступово позбутися залежності від російського викопного палива",- зазначає він.

Нагадаємо, раніше стало відомо про припинення постачань російського газу до Польщі. Згодом стало відомо і про аналогічне припинення до Болгарії. 

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Теми: ЧехіяРосіягаз
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