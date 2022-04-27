Аргумент в пользу газового эмбарго – премьер Чехии о демарше РФ

Премьер-министр Чехии Петр Фиала считает действия РФ по прекращению газа в ЕС нарушением договоров и аргументом в пользу энергетического эмбарго.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Фиала пишет на своей странице в twitter.

"Российская Федерация решила прекратить поставки газа в Польшу. Таким образом, Россия обостряет ситуацию и нарушает действующие договоры. Это еще одно доказательство того, что мы должны постепенно избавиться от зависимости от российского ископаемого топлива",- отмечает он.

Напомним, накануне стало известно, что Россия прекратила поставки газа в Польшу. Позже про аналогичный отказ РФ сообщила и Болгария.