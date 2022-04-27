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Аргумент в пользу газового эмбарго – премьер Чехии о демарше РФ

"Европейская правда"Среда, 27 апреля 2022, 00:12

Премьер-министр Чехии Петр Фиала считает действия РФ по прекращению газа в ЕС нарушением договоров и аргументом в пользу энергетического эмбарго.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Фиала пишет на своей странице в twitter.

"Российская Федерация решила прекратить поставки газа в Польшу. Таким образом, Россия обостряет ситуацию и нарушает действующие договоры. Это еще одно доказательство того, что мы должны постепенно избавиться от зависимости от российского ископаемого топлива",- отмечает он.

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Напомним, накануне стало известно, что Россия прекратила поставки газа в Польшу. Позже про аналогичный отказ РФ сообщила и Болгария. 

Темы: ЧехияРосcиягаз
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