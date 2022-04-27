Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Аргумент в пользу газового эмбарго – премьер Чехии о демарше РФ

"Европейская правда"Среда, 27 апреля 2022, 00:12

Премьер-министр Чехии Петр Фиала считает действия РФ по прекращению газа в ЕС нарушением договоров и аргументом в пользу энергетического эмбарго.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Фиала пишет на своей странице в twitter.

"Российская Федерация решила прекратить поставки газа в Польшу. Таким образом, Россия обостряет ситуацию и нарушает действующие договоры. Это еще одно доказательство того, что мы должны постепенно избавиться от зависимости от российского ископаемого топлива",- отмечает он.

Напомним, накануне стало известно, что Россия прекратила поставки газа в Польшу. Позже про аналогичный отказ РФ сообщила и Болгария. 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЧехияРосcиягаз
Главное сегодня

Путин угрожает "молниеносными ударами" тем, кто захочет вмешаться в войну

В Украине появилось представительство Starlink

Еврокомиссия предложила отменить на год все пошлины и квоты на экспорт из Украины в ЕС

Зеленского пригласили на саммит G20, где может находиться Путин

Песков: Об обмене Медведчука на украинских военніх речь не идет

фотоГБР проводит обыски у братьев Медведчука и Казака

Все новости...
Чехия
Чехия хочет заменить РФ в Совете ООН по правам человека
Главы сенатов Чехии и Польши выступили с призывом срочно предоставить Украине тяжелое оружие
Две трети чехов поддерживают принятие украинских беженцев – опрос
Последние новости
18:12
Будапешт отреагировал на угрозу лишения средств ЕС заявлениями о войне в Украине
18:10
Как восстановить школьный аттестат, потерянный во время войны – объясняет МОН
18:02
НБУ в апреле "напечатал" 50 миллиардов гривень
17:56
Лукашенко понял, что Россия опозорилась – белорусский оппозиционер Сергей Бульба
17:55
"Хочу дать им стабильность": Камбербетч рассказал об украинских беженцах, которые будут у него жить
17:52
ВР предлагают лишить мандатов Медведчука и Рабиновича
17:45
ЕС сделал первый шаг к сокращению финансирования Венгрии за коррупцию
17:39
видеоПо примеру Дюнкерка: бойцы Мариуполя просят о процедуре, на которую даже Гитлер в 1940-м согласился
17:25
Глава и 418 депутатов Госдумы РФ получили подозрения от прокуратуры Украины
17:16
Минобороны Британии сообщило об объеме нелетальной помощи, предоставленной Украине
Все новости...