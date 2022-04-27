Глава МЗС Британії проти обмеження підтримки України лише оборонною зброєю

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що більше недостатньо постачати Україні лише оборонне озброєння для боротьби з вторгненням Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euronews.

"Занадто довго існувала помилкова відмінність між оборонною та наступальною зброєю. Для деяких це стало приводом затягувати з постачанням. Цей час минув", – сказала Трасс.

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Спочатку Велика Британія обмежувала постачання лише оборонною зброєю, але згодом заговорила про розширення озброєнь, які вона постачає, і використання своєї військової техніки, щоб дати можливість іншим, таким як Польща, постачати танки безпосередньо в Україну.

Раніше Німеччина вперше заявила про поставку в Україну важкого озброєння.

Напередодні прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтвердив передачу танків Україні.

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В обмін на них Британія пообіцяла поставити Польщі свої основні бойові танки Challenger 2.