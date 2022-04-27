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Глава МИД Британии против ограничения поддержки Украины только оборонительным оружием

"Европейская правда"Среда, 27 апреля 2022, 00:31

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что больше недостаточно поставлять Украине только оборонительное вооружение для борьбы с вторжением России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euronews.

"Слишком долго существовало ошибочное различие между оборонительным и наступательным оружием. Для некоторых это послужило поводом затягивать со снабжением. Это время прошло", – сказала Трасс.

Сначала Великобритания ограничивала поставки только оборонительным оружием, но впоследствии заговорила о расширении поставляемых ею вооружений и использовании своей военной техники, чтобы дать возможность другим, таким как Польша, поставлять танки непосредственно в Украину.

Ранее Германия впервые заявила о поставке в Украину тяжелого вооружения.

В преддверии премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил передачу танков Украине.

В обмен на них Великобритания пообещала поставить Польше свои основные боевые танки Challenger 2.

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Темы: Великобританияоружие
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