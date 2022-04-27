У сервісах "Київстар" стався збій – оператор
Середа, 27 квітня 2022, 00:35
Користувачі оператора "Київстар" повідомляють про збої в роботі мережі, оператор заявив про аварію.
Джерело: Kyivstar у Twitter
Дослівно Kyivstar: "Друзі, знаємо про аварію. Вже все лагодимо".
"Це збій в наших сервісах. Всі постраждалі від збою отримають компенсації".
"Перепрошуємо за складнощі. Деякі наші сервіси зараз не працюють. Ми вже працюємо над усуненням складнощів, які виникли в наших системах. Незабаром все буде працювати в повному обсязі!
Обіцяємо що найближчим часом все полагодимо".
Деталі: Користувачі повідомляють, що телефони "навіть не реєструється в мережі".
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Збої в роботі мережі спостерігаються в різних регіонах України.