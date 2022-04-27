В сервисах "Киевстар" произошел сбой – оператор
Среда, 27 апреля 2022, 00:35
Пользователи оператора "Киевстар" сообщают о сбоях в работе сети, оператор заявил об аварии.
Источник: Kyivstar в Twitter
Дословно Kyivstar: "Друзья, знаем об аварии. Уже все чиним".
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"Это сбой в наших сервисах. Все пострадавшие от сбоя получат компенсацию".
"Простите за сложности. Некоторые наши сервисы сейчас не работают. Мы уже работаем над устранением сложностей, возникших в наших системах. Вскоре все будет работать в полном объеме!
Обещаем, что в ближайшее время все починим".
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Детали: Пользователи сообщают, что телефоны "даже не регистрируется в сети".
Сбои в работе сети наблюдаются в разных регионах Украины.