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В сервисах "Киевстар" произошел сбой – оператор

Ольга ГлущенкоСреда, 27 апреля 2022, 00:35
В сервисах Киевстар произошел сбой – оператор
фото: "Киевстар" в facebook

Пользователи оператора "Киевстар" сообщают о сбоях в работе сети, оператор заявил об аварии.

Источник: Kyivstar в Twitter

Дословно Kyivstar: "Друзья, знаем об аварии. Уже все чиним".

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"Это сбой в наших сервисах. Все пострадавшие от сбоя получат компенсацию".

"Простите за сложности. Некоторые наши сервисы сейчас не работают. Мы уже работаем над устранением сложностей, возникших в наших системах. Вскоре все будет работать в полном объеме!

Обещаем, что в ближайшее время все починим".

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Детали: Пользователи сообщают, что телефоны "даже не регистрируется в сети".

Сбои в работе сети наблюдаются в разных регионах Украины.

Темы: интернетмобильная связь
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