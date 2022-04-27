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Запорізька область: росіяни намагаються закріпитися, мінують околиці заповідника

Світлана КізіловаСереда, 27 квітня 2022, 00:53

У Запорізькій обласній військовій адміністрації розповіли про ситуацію щодо російського вторгнення станом на 26 квітня.

Джерело: ОВА у Telegram

Деталі: Так, у Мелітополі окупанти заблокували гуманітарні коридори: постачання продуктів, ліків та  евакуація населення наразі не можливі. Росіяни продовжують викрадати мирних мешканців, а колаборанти призначають на "керівні посади" некомпетентних працівників та колишніх злочинців. До того ж окупанти готуються із розмахом і парадом святкувати 1 та 9 травня, а також намагаються  розпочати навчальний процес в школах і дитсадках.

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На Мелітопольщині російські окупанти замінували місцевість поблизу Кам'яної Могили, риють окопи у селах, що знаходяться поблизу заповідника, а на джерелах села Терпіння облаштовують свій табір. Таким чином загарбники намагаються закріпитися на запорізькій землі і водночас сподіваються запобігти партизанському руху спротиву в Мелітопольському районі.

У Бердянську окупанти захопили два медичних заклади. Наразі відомо, що одному з них призначено "керівника", обраного з колаборантів. А зрадник українського народу - Микола Мірошниченко, який донедавна займався волонтерством та допомагав евакуюватися із сірої АТО/ООС, - тепер призначений росіянами "головою" міського департаменту охорони здоров’я.

Запорізькі волонтери переобладнали для військових молоковоз, перетворивши його на бензовоз. Автомеханіки запорізького об’єднаного волонтерського центру "Паляниця" отримали від військових запит на таку трансформацію. Волонтери провели повне ТО, поставили заправні станції зі шлангами на дизпаливо та бензин, перефарбували модифіковане авто у камуфляжний колір.

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У Запоріжжі та регіоні через те, що структурні підрозділи служби крові на тимчасово окупованих територіях не функціонують,  збільшилася потреба у донорах крові.

Сили протиповітряної оборони Запорізького краю збили ракету в районі села Спасівка. 

Російські ракети прилетіли 26 квітня і у Василівку. "Таким чином окупанти вкотре намагаються переконати мирних мешканців у своїй відвертій брехні, ніби по цивільним ведуть вогонь Збройні сили України. Втім жителі Василівки не вірять подібним провокаціям", - додали в ОВА.

У Новоданилівці Пологівського району під час російського обстрілу було знищено приватний будинок, магазин, мотоблок із причепом. Крім того, у селі від вихідних відсутнє газопостачання, електрики та водопостачання також немає. Місцеві мешканці розповідають, що населений пункт вже на межі гуманітарної катастрофи. Багато людей виїхало, але є й ті, які не готові покидати свої домівки.

У тимчасово зайнятому росіянами селі Кінські Роздори Пологівського району окупанти займаються мародерством, а також ведуть перепис населення. За повідомленнями місцевих мешканців, російські військові оселилися у школі, лікарні та перебувають у сільській раді. На території села загарбники риють траншеї, аби заховати в них свою військову техніку.

Загалом на тимчасово захоплених територіях Запорізької області окупанти намагаються вести російське телерадіомовлення. Запорізька військова адміністрація нагадує: провідні українські телеканали розкодували свої сигнали на супутнику. Крім того, сигнал Т2 досі покриває всю територію регіону.

Теми: ЗапоріжжяЗапорізька областьвійнаокупація
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