Запорожская область: россияне пытаются закрепиться, минуют окрестности заповедника

В Запорожской областной военной администрации рассказали о ситуации относительно российского вторжения по состоянию на 26 апреля.

Источник: ОВА в Telegram

Детали: Так, в Мелитополе оккупанты заблокировали гуманитарные коридоры: поставки продуктов, лекарств и эвакуация населения пока невозможны. Россияне продолжают похищать мирных жителей, а коллаборантов назначают на руководящие должности некомпетентных работников и бывших преступников. К тому же оккупанты готовятся с размахом и парадом праздновать 1 и 9 мая, а также пытаются начать учебный процесс в школах и детсадах.

На Мелитопольщине российские захватчики заминировали местность вблизи Каменной Могилы, роют окопы в селах, находящихся вблизи заповедника, а на источниках села Терпиння обустраивают свой лагерь. Таким образом, захватчики пытаются закрепиться на запорожской земле и в то же время надеются предотвратить партизанское движение сопротивления в Мелитопольском районе.

В Бердянске оккупанты захватили два медицинских учреждения. Сейчас известно, что в одном из них назначен "руководитель", избранный из коллаборантов. А предатель украинского народа - Николай Мирошниченко, который недавно занимался волонтерством и помогал эвакуироваться из серой зоны АТО/ООС, теперь назначен россиянами "председателем" городского департамента здравоохранения.

Запорожские волонтеры переоборудовали для военных молоковоз, превратив его в бензовоз. Автомеханики запорожского объединенного волонтерского центра "Паляниця" получили от военных запрос на такую ​​трансформацию. Волонтеры провели полное ТО, поставили заправочные станции со шлангами на дизтопливо и бензин, перекрасили модифицированный автомобиль в камуфляжный цвет.

В Запорожье и регионе из-за того, что структурные подразделения службы крови на временно оккупированных территориях не функционируют, потребность в донорах крови увеличилась.

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Силы противовоздушной обороны Запорожского края сбили ракету в районе села Спасовка.

Российские ракеты прилетели 26 апреля и в Васильевку. "Таким образом оккупанты в очередной раз пытаются убедить мирных жителей в своей откровенной лжи, будто по гражданским ведут огонь Вооруженные силы Украины. Впрочем, жители Васильевки не верят подобным провокациям", - добавили в ОВА.

В Новоданиловке Пологовского района во время российских обстрелов был уничтожен частный дом, магазин, мотоблок с прицепом. Кроме того, в селе от выходных нет газоснабжения, электричества и водоснабжения также нет. Местные жители говорят, что населенный пункт уже на грани гуманитарной катастрофы. Многие выехали, но есть и те, которые не готовы покидать свои дома.

Во временно занятом россиянами селе Конские Роздоры Пологовского района захватчики занимаются мародерством, а также ведут перепись населения. По сообщениям местных жителей, российские военные поселились в школе, больнице и находятся в сельском совете. На территории села захватчики роют траншеи, чтобы спрятать в них свою военную технику.

В целом на временно захваченных территориях Запорожской области оккупанты пытаются вести российское телерадиовещание. Запорожская военная администрация напоминает, что ведущие украинские телеканалы раскодировали свои сигналы на спутнике. Кроме того, сигнал Т2 до сих пор покрывает всю территорию региона.