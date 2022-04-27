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У Придністров’ї працюють спецслужби РФ для дестабілізації ситуації – Зеленський

Ольга Глущенко Середа, 27 квітня 2022, 01:01
Зеленський, фото: ОП

На думку президента Володимира Зеленського, Росія намагається дестабілізувати ситуацію в регіоні Придністров’я.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова: "Ми чітко розуміємо, що це один з кроків Російської Федерації. Це вже працюють там спецслужби. Це вже не просто про фейкові новини.

Зрозуміло, для чого – для дестабілізації ситуації в регіоні, для загроз Молдові.

Вони їм показують, що якщо Молдова підтримуватиме Україну, то будуть ті чи інші кроки".

Деталі: Відповідаючи на запитання журналістів після зустрічі з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі у Києві, Зеленський зазначив, що повністю поділяє оцінку ситуації з боку Президента Молдови Маї Санду.

Він також повідомив, що обговорив це питання з прем’єр-міністром Румунії Ніколає Чуке, який перебував з візитом у Києві у вівторок.

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За словами президента, Україна знає, що російські війська, які впродовж багатьох років присутні на території тимчасово окупованої частини Молдови – Придністров’я – перебувають у постійній готовності.

"Але ми розуміємо їхні потужності, Збройні Сили України до цього готові і їх не бояться", – запевнив Зеленський.

Теми: Придністров'яМолдоваЗеленськийРосія
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