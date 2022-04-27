У Придністров’ї працюють спецслужби РФ для дестабілізації ситуації – Зеленський
На думку президента Володимира Зеленського, Росія намагається дестабілізувати ситуацію в регіоні Придністров’я.
Джерело: Офіс президента
Пряма мова: "Ми чітко розуміємо, що це один з кроків Російської Федерації. Це вже працюють там спецслужби. Це вже не просто про фейкові новини.
Зрозуміло, для чого – для дестабілізації ситуації в регіоні, для загроз Молдові.
Вони їм показують, що якщо Молдова підтримуватиме Україну, то будуть ті чи інші кроки".
Деталі: Відповідаючи на запитання журналістів після зустрічі з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі у Києві, Зеленський зазначив, що повністю поділяє оцінку ситуації з боку Президента Молдови Маї Санду.
Він також повідомив, що обговорив це питання з прем’єр-міністром Румунії Ніколає Чуке, який перебував з візитом у Києві у вівторок.
За словами президента, Україна знає, що російські війська, які впродовж багатьох років присутні на території тимчасово окупованої частини Молдови – Придністров’я – перебувають у постійній готовності.
"Але ми розуміємо їхні потужності, Збройні Сили України до цього готові і їх не бояться", – запевнив Зеленський.