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В Приднестровье работают спецслужбы РФ для дестабилизации ситуации – Зеленский

Ольга ГлущенкоСреда, 27 апреля 2022, 01:01
В Приднестровье работают спецслужбы РФ для дестабилизации ситуации – Зеленский
Зеленский, фото: ОП

По мнению президента Владимира Зеленского, Россия пытается дестабилизировать ситуацию в регионе Приднестровья.

Источник: Офис президента

Прямая речь: "Мы четко понимаем, что это один из шагов Российской Федерации. Это уже работают там спецслужбы. Это уже не просто о фейковых новостях.

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Понятно, для чего – для дестабилизации ситуации в регионе, угроз Молдове.

Они показывают, что если Молдова будет поддерживать Украину, то будут те или иные шаги".

Детали: Отвечая на вопросы журналистов после встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси в Киеве, Зеленский отметил, что полностью разделяет оценку ситуации со стороны Президента Молдовы Маи Санду.

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Он также сообщил, что обсудил этот вопрос с премьер-министром Румынии Николаем Чуке, находившимся с визитом в Киеве во вторник.

По словам президента, Украина знает, что российские войска, на протяжении многих лет присутствовавшие на территории временно оккупированной части Молдовы – Приднестровья – находятся в постоянной готовности.

"Но мы понимаем их мощности, Вооруженные Силы Украины к этому готовы и их не боятся", – заверил Зеленский.

Темы: ПриднестровьеМолдоваЗеленскийРосcия
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