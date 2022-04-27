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Росія випустила по Україні вже понад 1300 ракет – Міноборони

Ольга Глущенко Середа, 27 квітня 2022, 01:23
Росія випустила по Україні вже понад 1300 ракет – Міноборони
фото: armflot.ru

Росія випустила по Україні 1300 ракет, яких у РФ залишилося вдвічі менше.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону, цитує Укрінформ

Пряма мова: "За нашими даними у них вже запаси скоротилися більше ніж удвічі за той час, який вони з 24 лютого активно їх використовують по території України.

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Приблизно цифри, які називаються, це понад 1000 ракет вони вже використали. Точніше, понад 1300 ракет.

Якщо рахувати, що вдвічі скоротилося, то приблизно можна порахувати, скільки залишається".

Деталі: Маляр додала, що це ракети і повітряного, і морського, і наземного базування.

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Вона наголосила, що в Росії є виробництво ракет, але воно ускладнене, оскільки комплектуючі до них імпортувалися.

"В результаті санкцій, які зараз застосовуються, вони не зможуть отримати ті комплектуючі, тому вони якийсь певний час зможуть користуватися тим, що раніше закуповували. Цього вистачить на кілька місяців.

Але треба розуміти, що той запас ракет, який вони вже використали для ураження нашої території, не можна поповнити так швидко. Для поповнення потрібні декілька років", - сказала Маляр.

Теми: МіноборонивійнаРосія
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