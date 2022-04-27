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Россия выпустила по Украине уже более 1300 ракет – Минобороны

Ольга ГлущенкоСреда, 27 апреля 2022, 01:23
Россия выпустила по Украине уже более 1300 ракет – Минобороны
фото: armflot.ru

Россия выпустила по Украине 1300 ракет, которых у РФ осталось вдвое меньше.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона, цитирует Укринформ

Прямая речь: "По нашим данным, у них уже запасы сократились более чем вдвое за то время, которое они с 24 февраля активно их используют по территории Украины.

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Приблизительно цифры, которые называются, это более 1000 ракет они уже использовали. Вернее, более 1300 ракет.

Если считать, что вдвое сократилось, то примерно можно сосчитать, сколько остается".

Детали: Маляр добавила, что это ракеты и воздушного, и морского, и наземного базирования.

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Она подчеркнула, что в России есть производство ракет, но оно усложнено, поскольку комплектующие к ним импортировались.

"В результате санкций, которые сейчас применяются, они не смогут получить те комплектующие, поэтому они какое-то время смогут пользоваться тем, что раньше закупали. Этого хватит на несколько месяцев.

Но надо понимать, что запас ракет, который они уже использовали для поражения нашей территории, нельзя пополнить так быстро. Для пополнения нужно несколько лет", - сказала Маляр.

Темы: МиноборонывойнаРосcия
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