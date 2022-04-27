Посольство США готується до повернення до Києва

Американські дипломати вже розпочали роботу у Львові та вже прозвітували про "якнайшвидше відновлення роботи у Києві".

Як повідомляє "Європейська правда" про це повідомляється на twitter-сторінці посольства.

"Чудово повернутися! Сьогодні члени команди Посольства вирушили до Львова, щоб зустрітися з ключовими партнерами, в тому числі МЗС України.

Візит став першим кроком напередодні більш регулярних подорожей у найближчому майбутньому. Триває підготовка до якнайшвидшого відновлення роботи у Києві",- повідомляють у посольстві США.

Нагадаємо, 26 квітня американські дипломати у вівторок повернулися в Україну вперше після вторгнення Росії. За інформацією ЗМІ, дипломати прибули в Україну з Польщі та вирушили до Львова для одноденної подорожі.

Візит відбувся після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва повідомив президенту Володимиру Зеленському, що США повернуть дипломатів до України з цього тижня.

Зазначається, що американські дипломати здійснюють одноденні поїздки до Львова, уникаючи залізничного транспорту.

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Однак досі повернення посольства США у Київ вважалося дуже віддаленою перспективою.