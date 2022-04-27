Посольство США готовится к возвращению в Киев

Американские дипломаты уже начали работу во Львове и уже отчитались о "скорейшем возобновлении работы в Киеве".

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщается на twitter-странице посольства.

"Великолепно вернуться! Сегодня члены команды Посольства отправились во Львов, чтобы встретиться с ключевыми партнерами, в том числе МИД Украины.

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Визит стал первым шагом в преддверии более регулярных путешествий в ближайшем будущем. Продолжается подготовка к скорейшему возобновлению работы в Киеве", - сообщают в посольстве США.

Напомним, 26 апреля американские дипломаты вернулись в Украину впервые после вторжения России. По информации СМИ, дипломаты прибыли в Украину из Польши и отправились во Львов для однодневного путешествия.

Визит состоялся после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев сообщил президенту Владимиру Зеленскому, что США вернут дипломатов в Украину на этой неделе.

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Отмечается, что американские дипломаты будут совершать однодневные поездки во Львов, избегая железнодорожного транспорта.

Однако до сих пор возвращение посольства США в Киев считалось очень отдаленной перспективой.