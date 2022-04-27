Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Посольство США готовится к возвращению в Киев

"Европейская правда"Среда, 27 апреля 2022, 01:30
Посольство США готовится к возвращению в Киев
фото: U.S. Embassy Kyiv

Американские дипломаты уже начали работу во Львове и уже отчитались о "скорейшем возобновлении работы в Киеве".

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщается на twitter-странице посольства.

"Великолепно вернуться! Сегодня члены команды Посольства отправились во Львов, чтобы встретиться с ключевыми партнерами, в том числе МИД Украины.

Реклама:

Визит стал первым шагом в преддверии более регулярных путешествий в ближайшем будущем. Продолжается подготовка к скорейшему возобновлению работы в Киеве", - сообщают в посольстве США.

Напомним, 26 апреля американские дипломаты вернулись в Украину впервые после вторжения России. По информации СМИ, дипломаты прибыли в Украину из Польши и отправились во Львов для однодневного путешествия.

Визит состоялся после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев сообщил президенту Владимиру Зеленскому, что США вернут дипломатов в Украину на этой неделе.

ВИДЕО ДНЯ

Отмечается, что американские дипломаты будут совершать однодневные поездки во Львов, избегая железнодорожного транспорта.

Однако до сих пор возвращение посольства США в Киев считалось очень отдаленной перспективой.

Темы: США
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
США
ТикТок-блогерша и ее мать получили пожизненное за убийство двух мужчин
США пришлют в Украину первые снаряды с обедненным ураном – Reuters
В США увидели "заметный прогресс" контрнаступления на юге
Последние новости
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
Все новости...
Реклама: