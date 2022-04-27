Скандал у Словаччині – новий закон дискримінує українських вчителів

Словацька влада хотіла полегшити ситуацію для українських вчителів і психологів, які після початку війни виїхали до Словаччини, але досягла протилежного результату.

Як зазначає "Європейська правда" із посиланням на actuality, новий закон містить норми, що дискримінують українських спеціалістів.

Новий закон lex Ukraine діє у Словаччині від З березня. Він мав полегшити отримання роботи українським вчителям та психологам.

Втім, як стверджують профільні асоціації: Словацька палата вчителів та Словацька палата психологів, закон виявився дискримінаційним і ставить українських вчителів у суттєво невигідне становище.

Основною проблемою є отримання необхідного сертифіката доброчесності та висновку клінічного психолога.

"Ми вважаємо, що проходження клінічного огляду словацьким психологом є дискримінаційним, оскільки психолог не має для цього ні дієздатності, ні правового регулювання. Крім того, він не знає української мови і навіть не має для цього українських інструментів тестування", – описав процес президент Словацької палати вчителів Володимир Чермоман.

Як наслідок, через непрацюючий закон зараз у Словаччині працевлаштовано мінімум українських працівників. За даними, словацького Міністерства освіти, в цій сфері наразі працюють 34 українські співробітники. Проте в основному це прибиральники та інший непедагогічний персонал.

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Проблема поглиблюється тим, що спрощення прийняття на роботу українських вчителів мало би спростити навчання у Словаччині українських школярів-біженців.