Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Скандал в Словакии – новый закон дискриминирует украинских учителей

"Европейская правда"Среда, 27 апреля 2022, 05:02

Словацкие власти хотели облегчить ситуацию для украинских учителей и психологов, которые после начала войны выехали в Словакию, но достигли противоположного результата.

Как отмечает "Европейская правда" со ссылкой на actuality, новый закон содержит нормы, дискриминирующих украинских специалистов.

Новый закон lex Ukraine действует в Словакии от С марта. Он должен был облегчить получение работы украинским учителям и психологам.

Реклама:

Впрочем, как утверждают профильные ассоциации: Словацкая палата учителей и Словацкая палата психологов, закон оказался дискриминационным и ставит украинских учителей в невыгодное положение.

Основной проблемой является получение необходимого сертификата добродетели и клинического психолога.

"Мы считаем, что прохождение клинического осмотра словацким психологом является дискриминационным, поскольку психолог не имеет для этого ни дееспособности, ни правового регулирования. Кроме того, он не знает украинского языка и даже не имеет для этого украинских инструментов тестирования", - описал процесс президент Словацкой. палаты учителей Владимир Чермоман.

ВИДЕО ДНЯ

Как следствие, из-за неработающего закона сейчас в Словакии трудоустроен минимум украинских работников. По данным, словацкого Министерства образования, в этой сфере сейчас работают 34 украинских сотрудника. Однако в основном это уборщики и другой непедагогический персонал.

Проблема усугубляется тем, что упрощение принятия на работу украинских учителей должно упростить обучение в Словакии украинских школьников-беженцев.

Темы: Словакияобразованиебеженцы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Словакия
Глава парламента Словакии поддержал запрет зерна из Украины
"Новая почта" анонсировала открытие отделения в Словакии
Пункт пропуска на границе со Словакией утром не работал: проблемы со светом
Последние новости
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
Все новости...
Реклама: