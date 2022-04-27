Скандал в Словакии – новый закон дискриминирует украинских учителей

Словацкие власти хотели облегчить ситуацию для украинских учителей и психологов, которые после начала войны выехали в Словакию, но достигли противоположного результата.

Как отмечает "Европейская правда" со ссылкой на actuality, новый закон содержит нормы, дискриминирующих украинских специалистов.

Новый закон lex Ukraine действует в Словакии от С марта. Он должен был облегчить получение работы украинским учителям и психологам.

Реклама:

Впрочем, как утверждают профильные ассоциации: Словацкая палата учителей и Словацкая палата психологов, закон оказался дискриминационным и ставит украинских учителей в невыгодное положение.

Основной проблемой является получение необходимого сертификата добродетели и клинического психолога.

"Мы считаем, что прохождение клинического осмотра словацким психологом является дискриминационным, поскольку психолог не имеет для этого ни дееспособности, ни правового регулирования. Кроме того, он не знает украинского языка и даже не имеет для этого украинских инструментов тестирования", - описал процесс президент Словацкой. палаты учителей Владимир Чермоман.

ВИДЕО ДНЯ

Как следствие, из-за неработающего закона сейчас в Словакии трудоустроен минимум украинских работников. По данным, словацкого Министерства образования, в этой сфере сейчас работают 34 украинских сотрудника. Однако в основном это уборщики и другой непедагогический персонал.

Проблема усугубляется тем, что упрощение принятия на работу украинских учителей должно упростить обучение в Словакии украинских школьников-беженцев.