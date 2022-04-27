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Графік евакуаційних потягів на 27 квітня

Ольга Глущенко Середа, 27 квітня 2022, 04:17
Графік евакуаційних потягів на 27 квітня
фото: УЗ

Укрзалізниця призначила евакуаційні потяги на 27 квітня.

Джерело: Укрзалізниця

Деталі: На 27 квітня призначено 6 потягів з евакуаційних зон і у зворотний бік.

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Зокрема, курсуватимуть такі потяги:

11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів

14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1

ВІДЕО ДНЯ

16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп

23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро

06:00 – 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас.

11:30 – 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ.

Теми: Укрзалізницяевакуація
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