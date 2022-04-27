Графік евакуаційних потягів на 27 квітня
Середа, 27 квітня 2022, 04:17
Укрзалізниця призначила евакуаційні потяги на 27 квітня.
Джерело: Укрзалізниця
Деталі: На 27 квітня призначено 6 потягів з евакуаційних зон і у зворотний бік.
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Зокрема, курсуватимуть такі потяги:
11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів
14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1
ВІДЕО ДНЯ
16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро
06:00 – 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас.
11:30 – 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ.