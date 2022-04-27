График эвакуационных поездов на 27 апреля
Среда, 27 апреля 2022, 04:17
Укрзализныця назначила эвакуационные поезда на 27 апреля.
Источник: Укрзализныця
Детали: На 27 апреля назначены 6 поездов из эвакуационных зон и в обратную сторону.
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В частности, будут курсировать следующие поезда:
11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов
14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1
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16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
23:30 - 234/233 Чоп – Днепр
06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пас.
11:30 – 209/210 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск.