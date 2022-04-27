Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

США оголосили винагороду $10 млн за інформацію про російських хакерів

Ольга Глущенко Середа, 27 квітня 2022, 06:27
фото: Getty Images

Державний департамент Сполучених Штатів оголосив винагороду до 10 мільйонів доларів за інформацію про офіцерів російської розвідки, причетних до кібератаки вірусом NotPetya.

Джерело: Держдеп

Деталі: Штати оголосили винагороду за інформацію про шістьох офіцерів Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил РФ.

Зокрема йдеться про Юрія Андрієнка, Сергія Детістова, Павла Фролова, Анатолія Ковальова, Артема Очіченка та Петра Пліскіна.

Зазначені особи працюють у підрозділі 74455 ГРУ, також відомому як Sandworm, Telebots, Voodoo Bear та Iron Viking. Вони були учасниками операції із зараження комп'ютерів вірусом NotPetya у 2017 році.

Ця кібератака завдала організаціям США збитків майже на 1 мільярд доларів.

Теми: СШАхакерикібербезпекаРосія
Головне сьогодні

Росіяни закріпилися біля Таврійського, готуються форсувати Сіверський Донець – зведення Генштабу

У парламенті Канади визнали геноцидом злочини РФ в Україні

У Конгресі США схвалили закон про направлення російських активів на користь України

фотоАмериканці показали, як вантажать 155-мм гаубиці для відправки в Україну

фотоКиївщина: у деокупованому селі трактор наїхав на російську міну

У Росії заявили, що вивезли з України вже понад мільйон людей

Усі новини...
США
Пентагон вважає риторику про ядерну війну "небезпечною" і "некорисною"
США і союзники хочуть настільки "каструвати" РФ, щоб та більше не змогла напасти – CNN
Посольство США готується до повернення до Києва
Останні новини
07:59
У Лисичанську знищено ще 13 будинків, жителів ГІрського лишили без світла й зв’язку
07:57
У Росії відхрестилися від власних повідомлень про вивіз зерна з окупованої України
07:56
ПАРЄ підтримала створення міжнародного трибуналу щодо агресії Росії
07:29
США: Росіяни біля Донецька стратили українців, які намагалися здатися в полон
07:27
Росіяни закріпилися біля Таврійського, готуються форсувати Сіверський Донець – зведення Генштабу
06:45
Херсонщина: Росіяни з травня збираються вводити в обіг рублі
06:20
В Бєлгороді чули вибухи, влада регіону каже — це ППО
05:33
Білий дім анонсував заяву Байдена щодо України
04:35
Понад 4 тисячі американців подали заявки на спонсорство українців-біженців у США
03:29
У парламенті Канади визнали геноцидом злочини РФ в Україні
Усі новини...