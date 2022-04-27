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США оголосили винагороду $10 млн за інформацію про російських хакерів

Ольга Глущенко Середа, 27 квітня 2022, 06:27
США оголосили винагороду $10 млн за інформацію про російських хакерів
фото: Getty Images

Державний департамент Сполучених Штатів оголосив винагороду до 10 мільйонів доларів за інформацію про офіцерів російської розвідки, причетних до кібератаки вірусом NotPetya.

Джерело: Держдеп

Деталі: Штати оголосили винагороду за інформацію про шістьох офіцерів Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил РФ.

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Зокрема йдеться про Юрія Андрієнка, Сергія Детістова, Павла Фролова, Анатолія Ковальова, Артема Очіченка та Петра Пліскіна.

Зазначені особи працюють у підрозділі 74455 ГРУ, також відомому як Sandworm, Telebots, Voodoo Bear та Iron Viking. Вони були учасниками операції із зараження комп'ютерів вірусом NotPetya у 2017 році.

Ця кібератака завдала організаціям США збитків майже на 1 мільярд доларів.

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Теми: СШАхакерикібербезпекаРосія
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