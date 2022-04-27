США объявили вознаграждение $10 млн за информацию о российских хакерах

Государственный департамент Соединенных Штатов объявил вознаграждение до 10 миллионов долларов за информацию об офицерах российской разведки, причастных к кибератаке вирусом NotPetya.

Источник: Госдеп

Детали: Штаты объявили вознаграждение за информацию о шести офицерах Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

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В частности речь идет о Юрии Андриенко, Сергее Детистове, Павле Фролове, Анатолии Ковалеве, Артеме Очиченко и Петре Плискине.

Указанные лица работают в подразделе 74455 ГРУ, также известном как Sandworm, Telebots, Voodoo Bear и Iron Viking. Они были участниками операции по заражению компьютеров вирусом NotPetya в 2017 году.

Эта кибератака нанесла организациям США ущерб почти на 1 миллиард долларов.