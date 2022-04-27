Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США объявили вознаграждение $10 млн за информацию о российских хакерах

Ольга ГлущенкоСреда, 27 апреля 2022, 06:27
США объявили вознаграждение $10 млн за информацию о российских хакерах
фото: Getty Images

Государственный департамент Соединенных Штатов объявил вознаграждение до 10 миллионов долларов за информацию об офицерах российской разведки, причастных к кибератаке вирусом NotPetya.

Источник: Госдеп

Детали: Штаты объявили вознаграждение за информацию о шести офицерах Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Реклама:

В частности речь идет о Юрии Андриенко, Сергее Детистове, Павле Фролове, Анатолии Ковалеве, Артеме Очиченко и Петре Плискине.

Указанные лица работают в подразделе 74455 ГРУ, также известном как Sandworm, Telebots, Voodoo Bear и Iron Viking. Они были участниками операции по заражению компьютеров вирусом NotPetya в 2017 году.

Эта кибератака нанесла организациям США ущерб почти на 1 миллиард долларов.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СШАхакерыкибербезопасностьРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
США
США пришлют в Украину первые снаряды с обедненным ураном – Reuters
В США увидели "заметный прогресс" контрнаступления на юге
Двух участников штурма Капитолия приговорили к 15 и 17 годам тюрьмы
Последние новости
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
Все новости...
Реклама: