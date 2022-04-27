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На Луганщині росіяни знищили щонайменше ще 7 будинків і вбили цивільного – ОВА

Ольга Глущенко Середа, 27 квітня 2022, 07:42
На Луганщині росіяни знищили щонайменше ще 7 будинків і вбили цивільного – ОВА
фото: Телеграм Гайдая

Протягом 26 квітня практично вся Луганська область потерпала від обстрілів російською армією, руйнацію сімох будинків зафіксували рятівники, пошкоджено значно більше.

Джерело: Луганська обласна державна адміністрація, Telegram голови Луганської ОДА/ОВА Сергія Гайдая

Пряма мова Гайдая: "І майже всюди ворог поцілив у житловий фонд.

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Так, у Сєвєродонецьку зайнялася квартира в багатоповерхівці, горіли два будинки в Рубіжному, один – в Нижньому, ще два – в Лисичанську. Там же полум’ям було охоплено торговельний майданчик – пошкоджено МАФи.

Поки ми евакуювали людей, серед яких було вісім дітей, із Білогорівки, росіяни відкрили вогонь по цьому селищу. Як наслідок, ще один приватний будинок непридатний для житла".

"Під час обстрілу Привілля загинув місцевий житель.

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Це сталося учора ввечері. Російський снаряд впав на подвір’я приватного будинку, де у той час знаходився 68-річний чоловік. Він помер на місці.

Дещо раніше ворог обстріляв одну зі шкіл Лисичанська, в підвалі якої ховалися 23 людини, у тому числі й діти. На щастя, без жертв".

Деталі: Гайдайн додав, що це тільки ті руйнування, де сталися серйозні займання після обстрілів.

"Є будинки, де снарядами росіян пробиті стіни, пошкоджені вікна, немає частини даху, однак полум’я не було і рятівників ніхто не викликав. Ці пошкодження рахуватимуть упродовж дня. Зокрема, коли обстежуватимуть на наявність залишків вибухонебезпечних предметів", – повідомив голова ОВА.

Теми: Луганська областьвійна
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