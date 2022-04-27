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В Луганской области россияне уничтожили по меньшей мере еще 7 домов и убили гражданского – ОВА

Ольга ГлущенкоСреда, 27 апреля 2022, 07:42
фото: Телеграмм Гайдая

В течение 26 апреля практически вся Луганская область страдала от обстрелов российской армией, разрушение семи домов зафиксировали спасатели, повреждено гораздо больше.

Источник: Луганская областная государственная администрация, Telegram главы Луганской ОГА/ОВА Сергея Гайдая

Прямая речь Гайдая: "И почти всюду враг попал в жилищный фонд.

Так, в Северодонецке занялась квартира в многоэтажке, горели два дома в Рубежном, один – в Нижнем, еще два – в Лисичанске. Там же пламенем была охвачена торговая площадка – повреждены МАФы.

Пока мы эвакуировали людей, среди которых было восемь детей из Белогоровки, россияне открыли огонь по этому поселку. Как следствие, еще один частный дом непригоден для жилья".

"При обстреле Приволья погиб местный житель.

Это произошло вчера вечером. Российский снаряд упал во двор частного дома, где в то время находился 68-летний мужчина. Он скончался на месте.

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Раньше враг обстрелял одну из школ Лисичанска, в подвале которой скрывались 23 человека, в том числе и дети. К счастью, без жертв".

Детали: Гайдайн добавил, что это только те разрушения, где произошли серьезные возгорания после обстрелов.

"Есть дома, где снарядами россиян пробиты стены, повреждены окна, нет части крыши, однако пламени не было и спасателей никто не вызвал. Эти повреждения будут считать в течение дня. В частности, когда будут обследовать наличие остатков взрывоопасных предметов", – сообщил председатель ОВА.

Темы: Луганская областьвойна
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