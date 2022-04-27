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Дніпропетровщина: росіяни обстріляли Зеленодольськ, є поранений 

Олена РощінаСереда, 27 квітня 2022, 07:52

Російські війська обстріляли з артилерії місто Зеленодольськ, села Мар’янське та Велика Костромка у Дніпропетровській області, постраждало підприємство енергетичної інфраструктури, одна людина поранена. 

Джерело: голова Дніпропетровської ОДА (ОВА) Валентин Резніченко 

Пряма мова: "Ніч була неспокійною. Окупанти обстріляли Зеленодольську громаду. Били з артилерії. Влучили по підприємству енергетичної інфраструктури. Витік мастила та сильна пожежа.

Рятувальники кілька годин приборкували вогонь. Один працівник підприємства поранений. Зараз у лікарні.

Під обстріл потрапили сам Зеленодольськ, села Мар’янське та Велика Костромка".

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Теми: Дніпропетровська областьвійна
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