Днепропетровщина: россияне обстреляли Зеленодольск, есть раненый

Российские войска обстреляли из артиллерии город Зеленодольск, села Марьянское и Большая Костромка в Днепропетровской области, пострадало предприятие энергетической инфраструктуры, один человек ранен.

Источник: глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Валентин Резниченко

Прямая речь: "Ночь была неспокойной. Оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину. Били из артиллерии. Попали по предприятию энергетической инфраструктуры. Утечка смазочных материалов и сильный пожар.

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Спасатели несколько часов укрощали огонь. Один работник предприятия ранен. Сейчас в больнице.

Под обстрел попали сам Зеленодольск, села Марьянское и Большая Костромка".