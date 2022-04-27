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Днепропетровщина: россияне обстреляли Зеленодольск, есть раненый

Елена РощинаСреда, 27 апреля 2022, 07:52

Российские войска обстреляли из артиллерии город Зеленодольск, села Марьянское и Большая Костромка в Днепропетровской области, пострадало предприятие энергетической инфраструктуры, один человек ранен.

Источник: глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Валентин Резниченко

Прямая речь: "Ночь была неспокойной. Оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину. Били из артиллерии. Попали по предприятию энергетической инфраструктуры. Утечка смазочных материалов и сильный пожар.

Спасатели несколько часов укрощали огонь. Один работник предприятия ранен. Сейчас в больнице.

Под обстрел попали сам Зеленодольск, села Марьянское и Большая Костромка".

Темы: Днепропетровская областьвойна
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