Сєвєродонецьк: священнослужитель УПЦ МП передавав ворогу дані про дислокацію ЗСУ

У Сєвєродонецьку священнослужитель УПЦ МП передавав ворогу відомості про дислокацію українських військ.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "У телефоні було виявлено переписку з представниками незаконних збройних формувань, в якій цей громадянин передавав відомості щодо чисельності, дислокації, озброєння військових Збройних сил України".

Деталі: Голова області зазначив, що священнослужителя УПЦ МП правоохоронці викрили 26 квітня.