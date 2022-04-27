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Сєвєродонецьк: священнослужитель УПЦ МП передавав ворогу дані про дислокацію ЗСУ

Ірина БалачукСереда, 27 квітня 2022, 08:30
Фото ілюстративне з unsplash.com

У Сєвєродонецьку священнослужитель УПЦ  МП передавав ворогу відомості про дислокацію українських військ.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "У телефоні було виявлено переписку з представниками незаконних збройних формувань, в якій цей громадянин передавав відомості щодо чисельності, дислокації, озброєння військових Збройних сил України".

Деталі: Голова області зазначив, що священнослужителя УПЦ МП правоохоронці викрили 26 квітня.

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Теми: Луганська областьвійнацерквадержзрада
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