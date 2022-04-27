Сєвєродонецьк: священнослужитель УПЦ МП передавав ворогу дані про дислокацію ЗСУ
Середа, 27 квітня 2022, 08:30
У Сєвєродонецьку священнослужитель УПЦ МП передавав ворогу відомості про дислокацію українських військ.
Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram
Пряма мова Гайдая: "У телефоні було виявлено переписку з представниками незаконних збройних формувань, в якій цей громадянин передавав відомості щодо чисельності, дислокації, озброєння військових Збройних сил України".
Деталі: Голова області зазначив, що священнослужителя УПЦ МП правоохоронці викрили 26 квітня.
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