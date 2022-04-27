Северодонецк: священнослужитель УПЦ МП передавал врагу данные о дислокации ВСУ

В Северодонецке священнослужитель УПЦ МП передавал врагу сведения о дислокации украинских войск.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "В телефоне была обнаружена переписка с представителями незаконных вооруженных формирований, в которой этот гражданин передавал сведения о численности, дислокации, вооружении военных Вооруженных сил Украины".

Детали: Глава области отметил, что священнослужителя УПЦ МП правоохранители разоблачили 26 апреля.