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У Польщі затримали шпигунів з Росії та Білорусі

"Європейська правда"Середа, 27 квітня 2022, 10:05

У Польщі затримали громадянина Російської Федерації та громадянина Білорусі, які займалися шпигунською діяльністю на території країни.

Про це повідомив представник польських спецслужб Станіслав Жарин, пише "Європейська правда" з посиланням на Onet.

Служба військової контррозвідки Польщі встановила особи підозрюваних, а затримала їх військова поліція.

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"Вони обидва заслухали звинувачення, і суд ухвалив рішення про тимчасове утримання під вартою на три місяці", - повідомив Жарин.

Речник додав, що чоловіків, затриманих 21 і 22 квітня, підозрюють у шпигунській діяльності на користь російських спецслужб. 

"Росіянин і білорус, діючи від імені російської розвідки проти Польщі, вели діяльність, спрямовану на виявлення функціонування Збройних сил Польщі, у тому числі присутність армії у польсько-білоруській прикордонній зоні", – зазначив Жарин.

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Розслідування на підставі матеріалів Служби військової контррозвідки було ініційоване Окружною прокуратурою у Варшаві.

Нагадаємо, 23 березня Польща оголосила про видворення 45 російських дипломатів, яких запідозрили у шпигунстві.

Міністерство закордонних справ Росії оголосило у відповідь персонами нон грата 45 польських дипломатів

Теми: ПольщаРосіяБілорусьшпигунство
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