В Польше задержаны шпионы из России и Беларуси

В Польше задержан гражданин Российской Федерации и гражданин Беларуси, которые занимались шпионской деятельностью на территории страны.

Об этом сообщил представитель польских спецслужб Станислав Жарин, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

Служба военной контрразведки Польши установила личности подозреваемых, а задержала их военная полиция.

"Они оба заслушали обвинения, и суд принял решение о временном содержании под стражей на три месяца", - сообщил Жарин.

Спикер добавил, что мужчин, задержанных 21 и 22 апреля, подозревают в шпионской деятельности в пользу российских спецслужб.

"Россиянин и белорус, действуя от имени российской разведки против Польши, вели деятельность, направленную на выявление функционирования Вооруженных сил Польши, в том числе присутствия армии в польско-белорусской приграничной зоне", – отметил Жарин.

Расследование на основе материалов Службы военной контрразведки было инициировано Окружной прокуратурой в Варшаве.

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Напомним, 23 марта Польша объявила о выдворении 45 российских дипломатов, заподозренных в шпионаже.

Министерство иностранных дел России объявило в ответ персонами нон грата 45 польских дипломатов