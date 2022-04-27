У Німеччині заговорили про санкції проти ексканцлера Шрьодера
Окремі політики від ХДС, "Зелених" та Вільних демократів висловилися за заходи проти колишнього канцлера Німеччини, члена SPD Герхарда Шрьодера у зв’язку з тим, що він не змінює свою позицію щодо Росії та продовжує співпрацювати з її енергетичними компаніями.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Tagesspiegel.
Морыц Кьорнер, член президії FDP, зауважив, що екскацлер вже заслуговує на місце у списку осіб з близького кола Владіміра Путіна, і є радше "не "представником верхівки внутрішньої німецької політики, а Кремля".
Депутат від "Зелених" Рейнхард Бютікофер теж закликав розглянути санкції проти Шрьодера та інших колишніх європейських посадовців, які згодом "продалися Путіну". На його думку, Шрьодера варто позбавити офіційних атрибутів, пов’язаних з канцлерством, та виключити з лав SPD.
Член SPD Міхаель Рот не виключив європейських санкцій проти ексканцлера. Він висловив жаль з приводу того, що Німеччині доводиться серйозно обговорювати можливі санкції проти колишнього лідера, який став російським лобістом. "ЄС має перевіряти, хто так чи інакше відповідальний за цю війну, хто виправдовує і захищає її, чи применшує масштаби. Тож ЄС доведеться щось вирішувати з цього приводу", - зауважив він.
Нагадаємо, днями співлідерка SPD Саскія Ескен заявила, що Шрьодеру варто самому вийти з лав партії, до якої він входив протягом майже 60 років. Лідерство SPD давно дистанціювалося від ексканцлера. Саскія Ескен та Ларс Клінгбайль звертались до нього у кінці лютого, закликаючи йти з посад у російських компаніях. Відповіді на цей лист не було.
У нещодавньому великому інтерв’ю New York Times Шрьодер захищав необхідність підтримувати співпрацю з Росією, попри війну в Україні. Він сказав також, що не вірить в особисту причетність Путіна до воєнних злочинів у Бучі, а також вважає, що "Путін сам зацікавлений якнайшвидше закінчити війну, але це не так просто".
Шрьодер з 2017 року є членом та головою ради директорів "Роснефти". Востаннє його переобирали на посаду голови на початку червня 2021 року. Також він є головою комітету акціонерів Nord Stream 2 AG – компанії-оператора проєкту газопроводу "Північний потік-2". На початку лютого 2022 року Шрьодера висунули до ради директорів "Газпрому".
На початку березня через позицію ексканцлера щодо Росії та війни в Україні з його офісу звільнились кілька співробітників.
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