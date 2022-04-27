У Німеччині заговорили про санкції проти ексканцлера Шрьодера

Окремі політики від ХДС, "Зелених" та Вільних демократів висловилися за заходи проти колишнього канцлера Німеччини, члена SPD Герхарда Шрьодера у зв’язку з тим, що він не змінює свою позицію щодо Росії та продовжує співпрацювати з її енергетичними компаніями.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Tagesspiegel.

Морыц Кьорнер, член президії FDP, зауважив, що екскацлер вже заслуговує на місце у списку осіб з близького кола Владіміра Путіна, і є радше "не "представником верхівки внутрішньої німецької політики, а Кремля".

Схожу думку висловив член ХДС Родеріх Кізеветтер. "Той факт, що Шрьодер все ще не дистанціювався від Путіна і Росії лише доводить, наскільки "міцно" він у них на службі… Тож варто говорити про санкції проти усього оточення Путіна. І в тому числі Шрьодера", - вважає він.

Депутат від "Зелених" Рейнхард Бютікофер теж закликав розглянути санкції проти Шрьодера та інших колишніх європейських посадовців, які згодом "продалися Путіну". На його думку, Шрьодера варто позбавити офіційних атрибутів, пов’язаних з канцлерством, та виключити з лав SPD.

Член SPD Міхаель Рот не виключив європейських санкцій проти ексканцлера. Він висловив жаль з приводу того, що Німеччині доводиться серйозно обговорювати можливі санкції проти колишнього лідера, який став російським лобістом. "ЄС має перевіряти, хто так чи інакше відповідальний за цю війну, хто виправдовує і захищає її, чи применшує масштаби. Тож ЄС доведеться щось вирішувати з цього приводу", - зауважив він.

Нагадаємо, днями співлідерка SPD Саскія Ескен заявила, що Шрьодеру варто самому вийти з лав партії, до якої він входив протягом майже 60 років. Лідерство SPD давно дистанціювалося від ексканцлера. Саскія Ескен та Ларс Клінгбайль звертались до нього у кінці лютого, закликаючи йти з посад у російських компаніях. Відповіді на цей лист не було.

У нещодавньому великому інтерв’ю New York Times Шрьодер захищав необхідність підтримувати співпрацю з Росією, попри війну в Україні. Він сказав також, що не вірить в особисту причетність Путіна до воєнних злочинів у Бучі, а також вважає, що "Путін сам зацікавлений якнайшвидше закінчити війну, але це не так просто".

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Шрьодер з 2017 року є членом та головою ради директорів "Роснефти". Востаннє його переобирали на посаду голови на початку червня 2021 року. Також він є головою комітету акціонерів Nord Stream 2 AG – компанії-оператора проєкту газопроводу "Північний потік-2". На початку лютого 2022 року Шрьодера висунули до ради директорів "Газпрому".

На початку березня через позицію ексканцлера щодо Росії та війни в Україні з його офісу звільнились кілька співробітників.

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