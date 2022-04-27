В Германии заговорили о санкциях против экс-канцлера Шрёдера

Отдельные политики от ХДС, "Зеленых" и Свободных демократов высказались за меры против бывшего канцлера Германии, члена SPD Герхарда Шредера в связи с тем, что он не меняет свою позицию по отношению к России и продолжает сотрудничать с ее энергетическими компаниями.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Tagesspiegel.

Мориц Кернер, член президиума FDP, отметил, что экскацлер уже заслуживает места в санкционном списке лиц из близкого круга Владимира Путина, и является скорее "не представителем верхушки внутренней немецкой политики, а Кремля".

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Похожее мнение высказал член ХДС Родерих Кизеветтер. "Тот факт, что Шрёдер все еще не дистанцировался от Путина и России, только доказывает, насколько "крепко" он у них на службе… Так что стоит говорить о санкциях против всего окружения Путина. И в том числе Шредера", - считает он.

Депутат от "Зеленых" Рейнхард Бутикофер тоже призвал рассмотреть санкции против Шрёдера и других бывших европейских чиновников, которые впоследствии "продались Путину". По его мнению, Шрёдера следует лишить официальных атрибутов, связанных с канцлерством, и исключить из рядов SPD.

Член SPD Михаэль Рот не исключил европейских санкций против экс-канцлера. Он выразил сожаление по поводу того, что Германии приходится серьезно обсуждать возможные санкции против бывшего лидера, ставшего российским лоббистом. "ЕС должен проверять, кто так или иначе ответственен за эту войну, кто оправдывает и защищает её, или умаляет масштабы. Поэтому ЕС придется что-то решать по этому поводу", - отметил он.

Напомним, на днях сопредседатель SPD Саския Эскен заявила, что Шрёдеру стоит самому выйти из рядов партии, в которую он входил в течение почти 60 лет. Лидерство SPD давно дистанцировалось от эксканцлера. Эскен и Ларс Клингбайль обращались к нему в конце февраля, призывая уйти с должностей в российских компаниях. Ответа на это письмо не последовало.

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В недавнем большом интервью New York Times Шрёдер защищал необходимость поддерживать сотрудничество с Россией, несмотря на войну в Украине. Он сказал также, что не верит в личную причастность Путина к военным преступлениям в Буче, а также считает, что "Путин сам заинтересован поскорее закончить войну, но это не так просто".

Шрёдер с 2017 года является членом и председателем совета директоров "Роснефти". В последний раз его переизбирали на должность председателя в начале июня 2021 года. Также он является главой комитета акционеров Nord Stream 2 AG – компании-оператора проекта газопровода "Северный поток-2". В начале февраля 2022 года Шредера выдвинули в совет директоров "Газпрома".

В начале марта из-за позиции эксканцлера в отношении России и войны в Украине из его офиса уволились несколько сотрудников.