Росіяни вдарили ракетою по Луганщині – є загиблий
Середа, 27 квітня 2022, 10:39
Зранку 27 квітня по Гірській громаді нанесено авіаудар - щонайменше одна людина загинула
Джерело: глава ОВА Сергій Гайдай у Telegram
Пряма мова Гайдая: "Із 5:00 російські війська безперервно обстрілюють населені пункти Гірської громади. Застосовують "гради" та артилерію.
Завдано авіаційного удару. Руйнувань безліч, вже знайдено тіло одного загиблого".
Деталі: Він повідомив, що пошуки тривають.
У Гірському також згоріла електропідстанція.