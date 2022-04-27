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Росіяни вдарили ракетою по Луганщині – є загиблий

Роман ПетренкоСереда, 27 квітня 2022, 10:39
фото Гайдая

Зранку 27 квітня по Гірській громаді нанесено авіаудар - щонайменше одна людина загинула

Джерело: глава ОВА Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Із 5:00 російські війська безперервно обстрілюють населені пункти Гірської громади. Застосовують "гради" та артилерію.

Завдано авіаційного удару. Руйнувань безліч, вже знайдено тіло одного загиблого".

Деталі: Він повідомив, що пошуки тривають.

У Гірському також згоріла електропідстанція.

Теми: Луганська областьвійнаРосія
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