Россияне ударили ракетой по Луганщине – есть погибший
Среда, 27 апреля 2022, 10:39
Утром 27 апреля по Горской громаде нанесен авиаудар - по меньшей мере один человек погиб
Источник: глава ОВА Сергей Гайдай в Telegram
Прямая речь Гайдая: "С пяти часов российские войска непрерывно обстреливают населенные пункты Горской громады. Применяют "грады" и артиллерию.
Нанесен авиационный удар. Разрушений множество, уже найдено тело одного погибшего".
Детали: Он сообщил, что поиски продолжаются.
В Горском также сгорела электроподстанция.
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