Россияне ударили ракетой по Луганщине – есть погибший

Утром 27 апреля по Горской громаде нанесен авиаудар - по меньшей мере один человек погиб

Источник: глава ОВА Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "С пяти часов российские войска непрерывно обстреливают населенные пункты Горской громады. Применяют "грады" и артиллерию.

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Нанесен авиационный удар. Разрушений множество, уже найдено тело одного погибшего".

Детали: Он сообщил, что поиски продолжаются.

В Горском также сгорела электроподстанция.