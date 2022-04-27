Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне ударили ракетой по Луганщине – есть погибший

Роман ПетренкоСреда, 27 апреля 2022, 10:39
Россияне ударили ракетой по Луганщине – есть погибший

Утром 27 апреля по Горской громаде нанесен авиаудар - по меньшей мере один человек погиб

Источник: глава ОВА Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "С пяти часов российские войска непрерывно обстреливают населенные пункты Горской громады. Применяют "грады" и артиллерию.

Реклама:

Нанесен авиационный удар. Разрушений множество, уже найдено тело одного погибшего".

Детали: Он сообщил, что поиски продолжаются.

В Горском также сгорела электроподстанция.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Луганская областьвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Луганская область
В Луганской области из-за российского обстрела погиб 75-летний мужчина
Возле Сватово защитники "отминусовали" два российских Т-72
СБУ взорвала главного финансиста так называемой "ЛНР" – источники
Последние новости
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
Все новости...
Реклама: