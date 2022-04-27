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Россияне ударили ракетой по Луганщине – есть погибший

Роман ПетренкоСреда, 27 апреля 2022, 10:39

Утром 27 апреля по Горской громаде нанесен авиаудар - по меньшей мере один человек погиб

Источник: глава ОВА Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "С пяти часов российские войска непрерывно обстреливают населенные пункты Горской громады. Применяют "грады" и артиллерию.

Нанесен авиационный удар. Разрушений множество, уже найдено тело одного погибшего".

Детали: Он сообщил, что поиски продолжаются.

В Горском также сгорела электроподстанция.

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Темы: Луганская областьвойнаРосcия
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