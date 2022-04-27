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ЄС назвав неприпустимою зупинку поставок газу Росією і готує відповідь

"Європейська правда"Середа, 27 квітня 2022, 11:07

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що зупинка "Газпромом" в односторонньому порядку поставок газу споживачам у Європі є черговою спробою Росії використати газ як інструмент шантажу.

Про це йдеться в оприлюдненій у середу заяві Урсули фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда".

"Це невиправдано і неприпустимо. І це ще раз свідчить про ненадійність Росії як постачальника газу. Ми готові до такого сценарію. Ми тісно контактуємо з усіма державами-членами.

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Ми працюємо над забезпеченням альтернативних поставок та найкращих можливих рівнів зберігання по всьому ЄС", - заявила фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що держави-члени розробили плани на випадок непередбачених обставин саме для такого сценарію.

"Наразі відбувається засідання координаційної групи щодо газу. Ми плануємо нашу скоординовану відповідь ЄС.

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Ми також продовжимо роботу з міжнародними партнерами, щоб забезпечити альтернативні потоки", - зазначила глава Єврокомісії.

Вона додала, що продовжить працювати з європейськими та світовими лідерами для забезпечення безпеки енергопостачання в Європі.

Російський монополіст "Газпром" повідомив, що 27 квітня повністю призупинив постачання газу болгарській компанії "Булгаргаз" та польській PGNiG у зв'язку з несплатою в рублях.

Напередодні польські ЗМІ повідомили, що Росія припиняє постачання газу до Польщі.

У відповідь прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький висловив впевненість, що Польща здатна вже зараз повністю замінити російський газ.

Про припинення постачань російського газу з 27 квітня заявили у Міністерстві енергетики та вугілля Болгарії.

Теми: ЄСРосіягазГазпром
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