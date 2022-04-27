Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ЕС назвал недопустимой остановку поставок газа Россией и готовит ответ

"Европейская правда"Среда, 27 апреля 2022, 11:07

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что остановка "Газпромом" в одностороннем порядке поставок газа потребителям в Европе является очередной попыткой России использовать газ как инструмент шантажа.

Об этом говорится в обнародованном в среду заявлении Урсулы фон дер Ляен, сообщает "Европейская правда".

"Это неоправданно и недопустимо. И это еще раз свидетельствует о ненадежности России как поставщика газа. Мы готовы к такому сценарию. Мы тесно контактируем со всеми государствами-членами.

Реклама:

Мы работаем над обеспечением альтернативных поставок и лучших возможных уровней хранения по всему ЕС", – заявила фон дер Ляен.

Она отметила, что государства-члены разработали планы на случай непредвиденных обстоятельств именно для такого сценария.

"Сейчас проходит заседание координационной группы по газу. Мы планируем наш скоординированный ответ ЕС.

ВИДЕО ДНЯ

Мы также продолжим работу с международными партнерами, чтобы обеспечить альтернативные потоки", – отметила глава Еврокомиссии.

Она добавила, что продолжит работу с европейскими и мировыми лидерами для обеспечения безопасности энергоснабжения в Европе.

Российский монополист "Газпром" сообщил, что 27 апреля полностью приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неуплатой в рублях.

Накануне польские СМИ сообщили, что Россия прекращает поставки газа в Польшу.

В ответ премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил уверенность, что Польша уже сейчас способна полностью заменить российский газ.

О прекращении поставок российского газа с 27 апреля заявили в Министерстве энергетики и угля Болгарии.

Темы: ЕСРосcиягазГазпром
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
ЕС
ЕС после нападения России на Украину увеличил импорт российского сжиженного газа на 40%
Эстонский министр просит ЕС увеличить расходы на оборону и поддержку Украины
В ЕС предлагают подготовить больше украинских военных до конца года, чем планировалось
Последние новости
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
Все новости...
Реклама: