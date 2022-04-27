ЕС назвал недопустимой остановку поставок газа Россией и готовит ответ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что остановка "Газпромом" в одностороннем порядке поставок газа потребителям в Европе является очередной попыткой России использовать газ как инструмент шантажа.

Об этом говорится в обнародованном в среду заявлении Урсулы фон дер Ляен, сообщает "Европейская правда".

"Это неоправданно и недопустимо. И это еще раз свидетельствует о ненадежности России как поставщика газа. Мы готовы к такому сценарию. Мы тесно контактируем со всеми государствами-членами.

Мы работаем над обеспечением альтернативных поставок и лучших возможных уровней хранения по всему ЕС", – заявила фон дер Ляен.

Она отметила, что государства-члены разработали планы на случай непредвиденных обстоятельств именно для такого сценария.

"Сейчас проходит заседание координационной группы по газу. Мы планируем наш скоординированный ответ ЕС.

Мы также продолжим работу с международными партнерами, чтобы обеспечить альтернативные потоки", – отметила глава Еврокомиссии.

ВИДЕО ДНЯ

Она добавила, что продолжит работу с европейскими и мировыми лидерами для обеспечения безопасности энергоснабжения в Европе.

Российский монополист "Газпром" сообщил, что 27 апреля полностью приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неуплатой в рублях.

Накануне польские СМИ сообщили, что Россия прекращает поставки газа в Польшу.

В ответ премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил уверенность, что Польша уже сейчас способна полностью заменить российский газ.

О прекращении поставок российского газа с 27 апреля заявили в Министерстве энергетики и угля Болгарии.