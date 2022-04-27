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У Херсоні росіяни розігнали мітинг за Україну – четверо постраждалих

"Українська правда"Середа, 27 квітня 2022, 11:53
Херсон, постраждалі на мітингу, скриншот

В окупованому росіянами Херсоні розігнали проукраїнський мітинг, окупанти застосували сльозогінний газ – четверо людей зазнали травм та опіків.

Джерело: "Україна 24", "Суспільне Херсон", джерела "Української правди" 

Деталі: Вранці 27 квітня у Херсоні люди вийшли на мирний протест проти російської окупації.

Мітинг у Херсоні анонсували на 10:00. За даними очевидця, людей було небагато, їх розігнали.

Військові РФ закидали людей світлошумовими гранатами та задіяли сльозогінний газ.

Відомо про 4-х потерпілих: жінка, 71 рік – розрив легені, опіки грудної клітки;, чоловік, 50 років – відкритий перелом ноги; двоє чоловіків – хімічні опіки очей та носоглотки, надано допомогу на місці.

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Теми: Херсонмітингиокупаціявійна
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