У Херсоні росіяни розігнали мітинг за Україну – четверо постраждалих

В окупованому росіянами Херсоні розігнали проукраїнський мітинг, окупанти застосували сльозогінний газ – четверо людей зазнали травм та опіків.

Джерело: "Україна 24", "Суспільне Херсон", джерела "Української правди"

Деталі: Вранці 27 квітня у Херсоні люди вийшли на мирний протест проти російської окупації.

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Мітинг у Херсоні анонсували на 10:00. За даними очевидця, людей було небагато, їх розігнали.

Військові РФ закидали людей світлошумовими гранатами та задіяли сльозогінний газ.

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Відомо про 4-х потерпілих: жінка, 71 рік – розрив легені, опіки грудної клітки;, чоловік, 50 років – відкритий перелом ноги; двоє чоловіків – хімічні опіки очей та носоглотки, надано допомогу на місці.