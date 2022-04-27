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В Херсоне россияне разогнали митинг за Украину – четверо пострадавших

"Украинская правда"Среда, 27 апреля 2022, 11:53
Херсон, пострадавшие на митинге, скриншот

В оккупированном россиянами Херсоне разогнали проукраинский митинг, оккупанты применили слезоточивый газ – четыре человека получили травмы и ожоги.

Источник: "Украина 24", "Суспільне Херсон", источники "Украинской правды"

Детали: Утром 27 апреля в Херсоне люди вышли на мирный протест против российской оккупации.

Митинг в Херсоне анонсировали на 10.00. По данным очевидца, людей было немного, их разогнали.

Военные РФ забросали людей светошумовыми гранатами и задействовали слезоточивый газ.

Известно о 4-х пострадавших: женщина, 71 год – разрыв легкого, ожоги грудной клетки; мужчина, 50 лет – открытый перелом ноги; двое мужчин – химические ожоги глаз и носоглотки, оказана помощь на месте.

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Темы: Херсонмитингиоккупациявойна
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