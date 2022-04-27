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Росіяни обстріляли Авдіївку фосфорними снарядами – голова ОВА

Ірина БалачукСереда, 27 квітня 2022, 12:19
ФОТО З TELEGRAM ПАВЛА КИРИЛЕНКА

Увечері 26 квітня та вранці 27 квітня російські окупанти обстріляли Авдіївку фосфорними снарядами, також вранці завдали по місту авіаудару – щонайменше одна людина отримала поранення.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Росіяни двічі вдарили фосфорними снарядами по Авдіївці. Спершу – вчора ввечері в районі коксохімічного заводу, а сьогодні зранку – у центрі міста. Внаслідок цих обстрілів у місті зайнялося декілька пожеж". 

 
Фото з Telegram Павла Кириленка

Деталі: Голова ОВА додав, що услід за другим обстрілом росіяни завдали по Авдіївці авіаудару, поціливши у багатоповерхівку. Наразі відомо про щонайменше одного пораненого. 

 
Фото з Telegram Павла Кириленка

Водночас Збройні сили України відбили спробу прориву російських військ на цьому напрямку. Кириленко підкреслив, що ЗСУ тримають стрій, а всі злочини росіян проти мирних українців ретельно фіксують.
 

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Теми: Донецька областьвійна
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