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Россияне обстреляли Авдеевку фосфорными снарядами – глава ОВА

Ирина БалачукСреда, 27 апреля 2022, 12:19
Россияне обстреляли Авдеевку фосфорными снарядами – глава ОВА
ФОТО ИЗ TELEGRAM ПАВЛА КИРИЛЕНКО

Вечером 26 апреля и утром 27 апреля российские оккупанты обстреляли Авдеевку фосфорными снарядами, также утром нанесли по городу авиаудар – по меньшей мере, один человек получил ранения.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "Россияне дважды ударили фосфорными снарядами по Авдеевке. Сначала – вчера вечером в районе коксохимического завода, а сегодня утром – в центре города. В результате этих обстрелов в городе произошло несколько пожаров". 

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Фото Из Telegram Павла КириленкО

Детали: Глава ОВА добавил, что вслед за вторым обстрелом россияне нанесли по Авдеевке авиаудар, попав в многоэтажку. Сейчас известно о по меньшей мере одном раненом.

 
Фото из Telegram Павла КириленкО

В то же время Вооруженные силы Украины отразили попытку прорыва российских войск на этом направлении. Кириленко подчеркнул, что ВСУ держат строй, а все преступления россиян против мирных украинцев тщательно фиксируют.

Темы: Донецкая областьвойна
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